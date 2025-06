Concours de pétanque à Combelles Aveyron Vacances Rodez 1 juillet 2025 07:00

Aveyron

Concours de pétanque à Combelles Aveyron Vacances Parc de Combelles Rodez Aveyron

Début : Mardi 2025-07-01

fin : 2025-08-19

2025-07-01

2025-07-08

2025-07-15

2025-07-22

2025-07-29

2025-08-05

2025-08-12

2025-08-19

2025-08-26

Concours de pétanque en doublette tous les mardis à partir de 20h. 3 parties 8€ par équipe

Restauration sur place avec le brasero. 8 .

Parc de Combelles

Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 7 55 59 35 48 reservation@combelles-aveyron.fr

English :

Double pétanque competition every Tuesday from 8pm. 3 games: 8? per team

German :

Jeden Dienstag ab 20 Uhr findet ein Boule-Wettbewerb statt. 3 Spiele: 8? pro Team

Italiano :

Gara di pétanque in doppio ogni martedì dalle 20.00. 3 partite: 8? per squadra

Espanol :

Competición de petanca de dobles todos los martes a partir de las 20h. 3 partidos: 8? por equipo

