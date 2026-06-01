La Ferté-Chevresis

Concours de Pétanque à La Ferté-Chevresis

Rue d’Enfer La Ferté-Chevresis Aisne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Le Comité des Fêtes de La Ferté-Chevresis organise sur le terrain de jeu de la Rue d’Enfer un concours de pétanque le 6 Juin !

Buvette et restauration sur place

Inscriptions le jour même à 10h en doublettes formées (10€par équipe)

Début du concours à 11h

A la clé, différent prix à gagner !

1ère place 100€

2e place 80€

3e place 60€

(récompenses basées sur 30 doublettes)

Le Comité des Fêtes de La Ferté-Chevresis organise sur le terrain de jeu de la Rue d’Enfer un concours de pétanque le 6 Juin !

Buvette et restauration sur place

Inscriptions le jour même à 10h en doublettes formées (10€par équipe)

Début du concours à 11h

A la clé, différent prix à gagner !

1ère place 100€

2e place 80€

3e place 60€

(récompenses basées sur 30 doublettes) .

Rue d’Enfer La Ferté-Chevresis 02270 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 84 14

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English :

The Comité des Fêtes de La Ferté-Chevresis is organizing a pétanque competition on the Rue d’Enfer playing field on June 6!

Refreshments and catering on site

Registration the same day at 10 a.m. in doublettes (10?per team)

Competition starts at 11 a.m

Different prizes to be won!

1st place: 100?

2nd place: 80?

3rd place: 60?

(prizes based on 30 doublettes)

L’événement Concours de Pétanque à La Ferté-Chevresis La Ferté-Chevresis a été mis à jour le 2026-05-29 par OT du Saint-Quentinois