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Concours de pétanque à la mêlée tournante Mottereau

Concours de pétanque à la mêlée tournante Mottereau

Concours de pétanque à la mêlée tournante Mottereau samedi 13 juin 2026.

Ville : 28160 Mottereau

Département : Eure-et-Loir

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif

Mottereau

Concours de pétanque à la mêlée tournante

Mottereau Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Concours de pétanque à la mêlée tournante
Profitez de ce concours de pétanque organisé par l’association Art Culture Sport Loisirs de Mottereau.
4 parties début du jeu à 15h
Vous retrouvez à 19h un barbecue suivi du feu de Saint Jean. 5  .

Mottereau 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

Pétanque competition with rotating scrum

L’événement Concours de pétanque à la mêlée tournante Mottereau a été mis à jour le 2026-06-05 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE