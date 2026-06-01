Concours de pétanque à la mêlée tournante Mottereau samedi 13 juin 2026.

Mottereau

Concours de pétanque à la mêlée tournante

Mottereau Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Concours de pétanque à la mêlée tournante

Profitez de ce concours de pétanque organisé par l’association Art Culture Sport Loisirs de Mottereau.

4 parties début du jeu à 15h

Vous retrouvez à 19h un barbecue suivi du feu de Saint Jean. 5 .

Mottereau 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Pétanque competition with rotating scrum

L’événement Concours de pétanque à la mêlée tournante Mottereau a été mis à jour le 2026-06-05 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE