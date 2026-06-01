Concours de pétanque à la mêlée tournante Mottereau
Concours de pétanque à la mêlée tournante Mottereau samedi 13 juin 2026.
Mottereau
Concours de pétanque à la mêlée tournante
Mottereau Eure-et-Loir
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Concours de pétanque à la mêlée tournante
Profitez de ce concours de pétanque organisé par l’association Art Culture Sport Loisirs de Mottereau.
4 parties début du jeu à 15h
Vous retrouvez à 19h un barbecue suivi du feu de Saint Jean. 5 .
Mottereau 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Pétanque competition with rotating scrum
L’événement Concours de pétanque à la mêlée tournante Mottereau a été mis à jour le 2026-06-05 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE