Concours de pétanque à Nigresserre Thérondels

Nigresserre Thérondels Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Inscription en doublette

Début : Mercredi 2025-08-06

fin : 2025-08-06

2025-08-06

Venez participer au concours de pétanque en doublette à Nigresserre !

13h30 Concours amical de pétanque en 4 parties, organisé par l’association « Elan de l’Hospital »

Ouvert à tous.

Inscription sur place (fin des inscriptions 14h) 10 .

Nigresserre Thérondels 12600 Aveyron Occitanie +33 6 08 41 92 30

English :

Come and take part in the double pétanque competition at Nigresserre!

German :

Nehmen Sie am Boule-Wettbewerb im Doppelpack in Nigresserre teil!

Italiano :

Venite a partecipare alla doppia gara di pétanque a Nigresserre!

Espanol :

Participe en la doble competición de petanca de Nigresserre

