Concours de pétanque à Orniac Orniac

Concours de pétanque à Orniac

En face de la mairie Orniac Lot

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

L’association Orniac en Fête vous propose un concours de pétanque au cœur du village

A partir de 14h, inscription à l’arrivée, buvette sur place 3 .

En face de la mairie Orniac 46330 Lot Occitanie +33 6 29 48 76 16

English :

The Orniac en Fête association invites you to a pétanque competition in the heart of the village

German :

Der Verein Orniac en Fête lädt Sie zu einem Boule-Wettbewerb im Herzen des Dorfes ein

Italiano :

L’associazione Orniac en Fête organizza una gara di pétanque nel cuore del villaggio

Espanol :

La asociación Orniac en Fête organiza una competición de petanca en pleno centro del pueblo

