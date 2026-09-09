Concours de pétanque Rue du château Agnos

Informations pratiques

Agnos

Concours de pétanque

Rue du château Place du petit marché Agnos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 10:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Concours de pétanque ouvert à tous organisé par l’APE Agnos-Gurmençon.

Inscriptions dès 9h. Début des parties à 10h.

Restauration et buvette sur place.

Lots à gagner. .

Rue du château Place du petit marché Agnos 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 92 29 47

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Agnos a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme du Haut-Béarn