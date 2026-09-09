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AGENDA · Agnos

Concours de pétanque Rue du château Agnos

dimanche 4 octobre 2026 · Rue du château · Agnos

Concours de pétanque Rue du château Agnos

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue du château
Adresse
Place du petit marché
Ville
64400 Agnos
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
10 10 10 Tarif de base - plein tarif

Agnos

Concours de pétanque

Rue du château Place du petit marché Agnos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 10:00:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

Concours de pétanque ouvert à tous organisé par l’APE Agnos-Gurmençon.
Inscriptions dès 9h. Début des parties à 10h.
Restauration et buvette sur place.
Lots à gagner.   .

Rue du château Place du petit marché Agnos 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 92 29 47 

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Agnos a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme du Haut-Béarn