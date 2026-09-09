Concours de pétanque Rue du château Agnos
dimanche 4 octobre 2026 · Rue du château · Agnos
Informations pratiques
Agnos
Concours de pétanque
Rue du château Place du petit marché Agnos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 10:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Concours de pétanque ouvert à tous organisé par l’APE Agnos-Gurmençon.
Inscriptions dès 9h. Début des parties à 10h.
Restauration et buvette sur place.
Lots à gagner. .
Rue du château Place du petit marché Agnos 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 92 29 47
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Agnos a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme du Haut-Béarn