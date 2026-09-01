Concours de pétanque Place de la gare de Busseau Ahun

samedi 26 septembre 2026 · Place de la gare de Busseau · Ahun

Informations pratiques

Ahun

Concours de pétanque

Place de la gare de Busseau Busseau sur Creuse Ahun Creuse

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26 19:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Concours de pétanque ouvert à tous

Buvette .

Place de la gare de Busseau Busseau sur Creuse Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 94 47 23 bchp2014@gmail.com

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Ahun a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Creuse Sud Ouest