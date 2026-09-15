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AGENDA · Ainay-le-Château

Concours de pétanque Stade Municipal Ainay-le-Château

samedi 26 septembre 2026 · Stade Municipal · Ainay-le-Château

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Stade Municipal
Adresse
Rue de Salvert
Ville
03360 Ainay-le-Château
Département
Allier
Tarif

Ainay-le-Château

Concours de pétanque

Stade Municipal Rue de Salvert Ainay-le-Château Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Samedi 26 septembre au stade municipal, venez participer au concours de pétanque convivial organisé par l’Association Pétanque d’Ainay-le-Château. Un lot pour chaque équipe (bons d’achat, bouteilles d’apéritif, …) !
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Stade Municipal Rue de Salvert Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 01 54 95 

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English :

Saturday, September 26, at the municipal stadium—come join the friendly pétanque tournament organized by the Ainay-le-Château Pétanque Association. There’s a prize for every team (gift certificates, bottles of aperitif, and more)!

L’événement Concours de pétanque Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-09-11 par Montluçon Tourisme

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