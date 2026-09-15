Concours de pétanque Stade Municipal Ainay-le-Château
samedi 26 septembre 2026 · Stade Municipal · Ainay-le-Château
Informations pratiques
Ainay-le-Château
Concours de pétanque
Stade Municipal Rue de Salvert Ainay-le-Château Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Samedi 26 septembre au stade municipal, venez participer au concours de pétanque convivial organisé par l’Association Pétanque d’Ainay-le-Château. Un lot pour chaque équipe (bons d’achat, bouteilles d’apéritif, …) !
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Stade Municipal Rue de Salvert Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 01 54 95
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English :
Saturday, September 26, at the municipal stadium—come join the friendly pétanque tournament organized by the Ainay-le-Château Pétanque Association. There’s a prize for every team (gift certificates, bottles of aperitif, and more)!
L’événement Concours de pétanque Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-09-11 par Montluçon Tourisme
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