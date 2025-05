Concours de pétanque – Place de la Libération Aix-en-Provence, 8 juin 2025 10:00, Aix-en-Provence.

Bouches-du-Rhône

Concours de pétanque Dimanche 8 juin 2025 à 10h.

Début du concours à 13h. Place de la Libération Luynes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-08 10:00:00

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-08

À la demande générale, le grand concours de pétanque de Festi’Luynes est de retour !

Rendez-vous le dimanche 8 juin 2025 pour ce concours en doublettes choisies.

Préparez vos boules et votre binôme ambiance conviviale, esprit festif et bonne humeur garantis vous attendent. Que vous soyez tireur de talent ou pointeur du dimanche, ce concours est fait pour vous !



→ Inscriptions sur place à partir de 10h.

→ Début du concours à 13h précises.

→ Restauration & buvette sur place pour vous régaler toute la journée ! .

Place de la Libération Luynes

Aix-en-Provence 13080 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 61 86 98 festiluynes@gmail.com

English :

Back by popular demand, the Festi’Luynes petanque competition is back!

German :

Auf vielfachen Wunsch ist der große Petanque-Wettbewerb von Festi’Luynes wieder da!

Italiano :

A grande richiesta, torna la gara di petanque di Festi’Luynes!

Espanol :

A petición del público, ¡vuelve el concurso de petanca Festi’Luynes!

L’événement Concours de pétanque Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-05-21 par Office de Tourisme d’Aix en Provence