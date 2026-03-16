Concours de pétanque Espace Ughetti Aix-en-Provence

Concours de pétanque

Samedi 4 avril 2026 de 14h à 19h. Espace Ughetti Boulodrome Marcel Gortan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04 19:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Le Luynes Pétanque Club vous donne rendez-vous pour un grand concours de pétanque ! Concours de pétanque en Triplettes choisies

Inscriptions à partir de 11h. Début du concours à 14h Triplette choisies. Limité à 70 équipes.



Venez profiter d’un super moment convivial autour de la pétanque ! Et pendant que les boulistes sont en plein concours…Les non-boulistes peuvent tenter leur chance au GRAND LOTO Festi’Luynes organisé juste en face à l’Espace Ughetti ! Chacun son jeu pour passer un après-midi festif et convivial à Luynes. .

Espace Ughetti Boulodrome Marcel Gortan Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 61 86 98 lpc13080@gmail.com

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English :

The Luynes Pétanque Club invites you to a great pétanque competition! Petanque competition in selected triples

L’événement Concours de pétanque Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence