Concours de Pétanque Amateur – rue de la Gare Dompaire 14 juillet 2025 09:30

Vosges

Concours de pétanque amateur en doublette.

Un licencié par équipe accepté.

Tarif 15€ la doublette.

Un tee-shirt événement offert à l’inscription.

Récompense au classement.

Buvette et restauration sur place.Tout public

rue de la Gare Salle polyvalente

Dompaire 88270 Vosges Grand Est +33 6 30 44 72 79

English :

Amateur double pétanque competition.

One licensee per team accepted.

Price: 15? per double.

Event T-shirt offered with registration.

Reward for ranking.

Refreshments and catering on site.

German :

Amateur-Pétanque-Wettbewerb im Doppelpack.

Ein Lizenzinhaber pro Team ist erlaubt.

Preis: 15? pro Doublette.

Ein Event-T-Shirt wird bei der Anmeldung angeboten.

Belohnung für die Platzierung.

Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Competizione amatoriale di pétanque doppia.

Si accetta un titolare di licenza per squadra.

Prezzo: € 15 per doppio.

Maglietta dell’evento in omaggio con l’iscrizione.

Premio per la classifica.

Rinfreschi e cibo disponibili sul posto.

Espanol :

Competición amateur de petanca doble.

Se acepta un titular de licencia por equipo.

Precio: 15 euros por doble.

Una camiseta del evento gratis con la inscripción.

Recompensa por clasificación.

Refrescos y comida disponibles in situ.

L’événement Concours de Pétanque Amateur Dompaire a été mis à jour le 2025-06-14 par OT MIRECOURT