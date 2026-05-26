Concours de pétanque amateur et démonstration de peinture Thiraucourt
Concours de pétanque amateur et démonstration de peinture Thiraucourt dimanche 5 juillet 2026.
Thiraucourt
Concours de pétanque amateur et démonstration de peinture
Place du Taureau Thiraucourt Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Concours de pétanque et démonstration de peinture
(sous réserve de météo favorable).
Participez au concours annuel de pétanque amateur de Thiraucourt. Équipe de 2 personnes totalisant 6 boules (non fournies).
Nombreux lots à gagner, à raison de 2 par équipe.
Exposition et démonstration de peinture pendant toute la journée.
Buvette et plateau repas à réserver.Tout public
.
Place du Taureau Thiraucourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 30 19 37 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Petanque competition and painting demonstration
(weather permitting).
Take part in Thiraucourt’s annual amateur pétanque competition. Teams of 2 with a total of 6 boules (not supplied).
Numerous prizes to be won, 2 per team.
Painting exhibition and demonstration throughout the day.
Refreshment bar and lunch tray available on reservation.
L’événement Concours de pétanque amateur et démonstration de peinture Thiraucourt a été mis à jour le 2026-05-26 par OT MIRECOURT