Thiraucourt

Concours de pétanque amateur et démonstration de peinture

Place du Taureau Thiraucourt Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Concours de pétanque et démonstration de peinture

(sous réserve de météo favorable).

Participez au concours annuel de pétanque amateur de Thiraucourt. Équipe de 2 personnes totalisant 6 boules (non fournies).

Nombreux lots à gagner, à raison de 2 par équipe.

Exposition et démonstration de peinture pendant toute la journée.

Buvette et plateau repas à réserver.Tout public

.

Place du Taureau Thiraucourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 30 19 37 40

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English :

Petanque competition and painting demonstration

(weather permitting).

Take part in Thiraucourt’s annual amateur pétanque competition. Teams of 2 with a total of 6 boules (not supplied).

Numerous prizes to be won, 2 per team.

Painting exhibition and demonstration throughout the day.

Refreshment bar and lunch tray available on reservation.

L’événement Concours de pétanque amateur et démonstration de peinture Thiraucourt a été mis à jour le 2026-05-26 par OT MIRECOURT