Concours de pétanque amical Foirail 35 Chemin du Stade Monflanquin Lot-et-Garonne

Début : 2025-06-06 19:00:00

fin : 2025-06-06

2025-06-06

Concours amical de pétanque avec restauration sur place (moules à la plancha, frites, grillades)

Organisé par le club de pétanque de Monflanquin

Foirail 35 Chemin du Stade

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 31 18 69

English : Concours de pétanque amical

Friendly pétanque competition with on-site catering (mussels a la plancha, French fries, grilled meats)

Organized by the Monflanquin Petanque Club

German : Concours de pétanque amical

Freundschaftswettbewerb im Boulespiel mit Verpflegung vor Ort (Muscheln à la plancha, Pommes frites, Gegrilltes)

Organisiert vom Pétanque-Club von Monflanquin

Italiano :

Gara amichevole di pétanque con ristorazione in loco (cozze alla plancha, patatine fritte, grigliate)

Organizzata dal Club Petanque Monflanquin

Espanol : Concours de pétanque amical

Competición amistosa de petanca con restauración in situ (mejillones a la plancha, patatas fritas, parrilladas)

Organizado por el Club de Petanca de Monflanquin

