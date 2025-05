CONCOURS DE PÉTANQUE AMICAL – Saint-Cézert, 18 mai 2025 07:00, Saint-Cézert.

Haute-Garonne

CONCOURS DE PÉTANQUE AMICAL Saint-Cézert Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-18

fin : 2025-05-18

Date(s) :

2025-05-18

Ce concours amical est ouvert à tous.

Il se fera en 4 parties, à la mêlée.

Vous retrouverez sur-place une buvette.

La remise des lots se fera en septembre, pour les membres et licenciés. 15 .

Saint-Cézert 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 67 05 saint-cezert@orange.fr

English :

This friendly competition is open to all.

German :

Dieser freundschaftliche Wettbewerb ist für alle offen.

Italiano :

Questa competizione amichevole è aperta a tutti.

Espanol :

Esta competición amistosa está abierta a todos.

L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE AMICAL Saint-Cézert a été mis à jour le 2025-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE