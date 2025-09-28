Concours de pétanque APE Biozat Charmes
Concours de pétanque APE Biozat Charmes dimanche 28 septembre 2025.
Concours de pétanque APE Biozat
Terrain de pétanque à coté du terrain de foot Charmes Allier
Tarif : – – EUR
8 euros par personne hors repas.
Début : 2025-09-28 10:00:00
fin : 2025-09-28 18:00:00
Début : 2025-09-28 10:00:00
fin : 2025-09-28 18:00:00
2025-09-28
2025-09-28
Concours de pétanque de l’association des parents d’élèves de Biozat.
Buvette et restauration sur place, réservation conseillée.

Terrain de pétanque à coté du terrain de foot Charmes 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 16 31 04 ape.biozat@gmail.com
English :
Petanque competition organized by the Biozat parents’ association.
Refreshments and catering on site, booking recommended.
German :
Petanque-Wettbewerb des Elternvereins von Biozat.
Getränke und Speisen vor Ort, Reservierung empfohlen.
Italiano :
Gara di bocce organizzata dall’associazione dei genitori del Biozat.
Ristoro e cibo sul posto, si consiglia la prenotazione.
Espanol :
Competición de petanca organizada por la asociación de padres Biozat.
Refrescos y comida in situ, se recomienda reservar.
L’événement Concours de pétanque APE Biozat Charmes a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de tourisme Val de Sioule