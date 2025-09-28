Concours de pétanque APE Biozat Charmes

Concours de pétanque APE Biozat Charmes dimanche 28 septembre 2025.

Concours de pétanque APE Biozat

Terrain de pétanque à coté du terrain de foot Charmes Allier

Tarif : – – EUR

8 euros par personne hors repas.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 10:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

Date(s) :

2025-09-28

Concours de pétanque de l’association des parents d’élèves de Biozat.

Buvette et restauration sur place, réservation conseillée.

.

Terrain de pétanque à coté du terrain de foot Charmes 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 16 31 04 ape.biozat@gmail.com

English :

Petanque competition organized by the Biozat parents’ association.

Refreshments and catering on site, booking recommended.

German :

Petanque-Wettbewerb des Elternvereins von Biozat.

Getränke und Speisen vor Ort, Reservierung empfohlen.

Italiano :

Gara di bocce organizzata dall’associazione dei genitori del Biozat.

Ristoro e cibo sul posto, si consiglia la prenotazione.

Espanol :

Competición de petanca organizada por la asociación de padres Biozat.

Refrescos y comida in situ, se recomienda reservar.

L’événement Concours de pétanque APE Biozat Charmes a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de tourisme Val de Sioule