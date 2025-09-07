[Concours de pétanque Archignat] Archignat
[Concours de pétanque Archignat] Archignat dimanche 7 septembre 2025.
[Concours de pétanque Archignat]
Stade Archignat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-07 14:00:00
fin : 2025-09-07
Date(s) :
2025-09-07
L’association 4As organise un concours de pétanque au stade d’Archignat !
.
Stade Archignat 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 49 86 46
English :
The 4As association is organizing a pétanque competition at the Archignat stadium!
German :
Der Verein 4As organisiert einen Petanque-Wettbewerb im Stadion von Archignat!
Italiano :
L’associazione 4As organizza una gara di bocce allo stadio Archignat!
Espanol :
La asociación 4As organiza una competición de petanca en el estadio de Archignat
L’événement [Concours de pétanque Archignat] Archignat a été mis à jour le 2025-08-27 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ