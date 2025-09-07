[Concours de pétanque Archignat] Archignat

Stade Archignat Allier

L’association 4As organise un concours de pétanque au stade d’Archignat !
Stade Archignat 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 49 86 46 

English :

The 4As association is organizing a pétanque competition at the Archignat stadium!

German :

Der Verein 4As organisiert einen Petanque-Wettbewerb im Stadion von Archignat!

Italiano :

L’associazione 4As organizza una gara di bocce allo stadio Archignat!

Espanol :

La asociación 4As organiza una competición de petanca en el estadio de Archignat

