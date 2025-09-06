Concours de pétanque au parking de la salle polyvalente de Traînel Traînel
Concours de pétanque au parking de la salle polyvalente de Traînel
Salle Polyvalente Traînel Aube
Début : 2025-09-06 13:30:00
fin : 2025-09-06
2025-09-06
Le samedi 6 septembre 2025
Organisé par le Comité des fêtes et d’animations de Traînel.
Buvette et casse-croûtes sur place
Horaires Inscription sur place à partir de 13h30
– Début de parties à 14h 10 .
Salle Polyvalente Traînel 10400 Aube Grand Est +33 3 25 39 12 75
