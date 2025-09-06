Concours de pétanque au parking de la salle polyvalente de Traînel Traînel

Concours de pétanque au parking de la salle polyvalente de Traînel

Concours de pétanque au parking de la salle polyvalente de Traînel Traînel samedi 6 septembre 2025.

Concours de pétanque au parking de la salle polyvalente de Traînel

Salle Polyvalente Traînel Aube

Tarif : – – Eur
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 13:30:00
fin : 2025-09-06

Date(s) :
2025-09-06

Le samedi 6 septembre 2025
Organisé par le Comité des fêtes et d’animations de Traînel.

Buvette et casse-croûtes sur place

Horaires Inscription sur place à partir de 13h30
– Début de parties à 14h 10  .

Salle Polyvalente Traînel 10400 Aube Grand Est +33 3 25 39 12 75 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concours de pétanque au parking de la salle polyvalente de Traînel Traînel a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise