Concours de pétanque au parking de la salle polyvalente de Traînel Traînel

Salle Polyvalente Traînel Aube

Tarif : 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Début : 6 septembre 2025 13:30

Le samedi 6 septembre 2025

Organisé par le Comité des fêtes et d’animations de Traînel.

Buvette et casse-croûtes sur place

Horaires Inscription sur place à partir de 13h30

Début de parties à 14h

Salle Polyvalente Traînel 10400 Aube Grand Est +33 3 25 39 12 75

