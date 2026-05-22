Concours de Pétanque Aureilhan
Concours de Pétanque Aureilhan mercredi 8 juillet 2026.
Aureilhan
Concours de Pétanque
Place de la Bergerie Aureilhan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 19:00:00
fin : 2026-07-08 23:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Concours de Pétanque en doublette en 4 parties GG/PP.
Ouvert à tous. Tous les Mercredis soir à partir de 19h .
Place de la Bergerie Aureilhan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 70 61 61 bdl.aureilhan@gmail.com
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English : Concours de Pétanque
L’événement Concours de Pétanque Aureilhan a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Mimizan
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