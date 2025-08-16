CONCOURS DE PETANQUE Auroux

CONCOURS DE PETANQUE Auroux samedi 16 août 2025.

CONCOURS DE PETANQUE

Auroux Lozère

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-16

fin : 2025-08-16

Date(s) :

2025-08-16

Doublettes en mêlée démêlés, inscription à partir de 14h, début du concours 14h30, lots gourmands à gagner, buvette. Convivialité assurée ! Organisé par le Galopeur Fou.

Doublettes en mêlée démêlés, inscription à partir de 14h, début du concours 14h30, lots gourmands à gagner, buvette. Convivialité assurée ! Organisé par le Galopeur Fou. .

Auroux 48600 Lozère Occitanie +33 6 14 27 62 39 berhele@orange.fr

English :

Mixed doubles, registration from 2pm, competition starts at 2:30pm, gourmet prizes to be won, refreshments. Conviviality guaranteed! Organized by Galopeur Fou.

German :

Doublettes en mêlée démêlés, Anmeldung ab 14 Uhr, Beginn des Wettbewerbs 14:30 Uhr, es gibt leckere Preise zu gewinnen, Erfrischungsstände. Geselligkeit ist garantiert! Organisiert von « Le Galopeur Fou » (Verrückter Galopper).

Italiano :

Doppio misto, iscrizioni a partire dalle 14.00, inizio gare alle 14.30, premi in palio, rinfresco. Convivialità garantita! Organizzato dal Galopeur Fou.

Espanol :

Dobles mixtos, inscripción a partir de las 14.00 h, comienzo de la competición a las 14.30 h, premios, refrescos. Convivencia garantizada Organizado por el Galopeur Fou.

L’événement CONCOURS DE PETANQUE Auroux a été mis à jour le 2025-08-11 par 48-OT Langogne