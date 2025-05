Concours de pétanque – Salle des fêtes Authevernes, 18 mai 2025 10:00, Authevernes.

Eure

Concours de pétanque Salle des fêtes 13 Rue du Bout d’en Bas Authevernes Eure

Tarif : – –

Début : 2025-05-18 10:00:00
fin : 2025-05-18 18:00:00

Début : 2025-05-18 10:00:00

fin : 2025-05-18 18:00:00

Date(s) :

2025-05-18

Buvette et restauration sur place.

Cochon à la broche & grenailles.

Lots à gagner.

Animations pour tous.

Salle des fêtes 13 Rue du Bout d’en Bas

Authevernes 27420 Eure Normandie +33 6 86 59 59 43

English : Concours de pétanque

Refreshments and catering on site.

Pork on the spit & grilled meat.

Prizes to be won.

Entertainment for all.

German :

Getränke und Speisen vor Ort.

Schwein am Spieß & Grenadill.

Lose zu gewinnen.

Animationen für alle.

Italiano :

Ristoro e catering in loco.

Maiale allo spiedo e carne alla griglia.

Premi in palio.

Intrattenimento per tutti.

Espanol :

Refrescos y catering in situ.

Cerdo al asador y carne a la parrilla.

Premios.

Entretenimiento para todos.

