Concours de pétanque Route du Bois de Sapins Autun

samedi 19 septembre 2026 · Route du Bois de Sapins · Autun

Informations pratiques

Autun

Concours de pétanque

Route du Bois de Sapins Boulodrome Autun Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Concours de pétanque ouvert à tous au profit des enfants accompagnés .

Route du Bois de Sapins Boulodrome Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 66 53 isabellecapus@orange.fr

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Autun a été mis à jour le 2026-09-07 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II