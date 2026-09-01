Concours de pétanque Route du Bois de Sapins Autun
samedi 19 septembre 2026 · Route du Bois de Sapins · Autun
Informations pratiques
Autun
Concours de pétanque
Route du Bois de Sapins Boulodrome Autun Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Concours de pétanque ouvert à tous au profit des enfants accompagnés .
Route du Bois de Sapins Boulodrome Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 66 53 isabellecapus@orange.fr
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Autun a été mis à jour le 2026-09-07 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II
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