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AGENDA · Autun

Concours de pétanque Route du Bois de Sapins Autun

samedi 19 septembre 2026 · Route du Bois de Sapins · Autun

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Route du Bois de Sapins
Adresse
Boulodrome
Ville
71400 Autun
Département
Saône-et-Loire
Tarif
10 10 10 Tarif de base - plein tarif Tarif de base

Autun

Concours de pétanque

Route du Bois de Sapins Boulodrome Autun Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base – plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Concours de pétanque ouvert à tous au profit des enfants accompagnés   .

Route du Bois de Sapins Boulodrome Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 66 53  isabellecapus@orange.fr

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Autun a été mis à jour le 2026-09-07 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II

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