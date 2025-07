Concours de pétanque Auzouer-en-Touraine

Concours de pétanque Auzouer-en-Touraine samedi 13 septembre 2025.

Concours de pétanque

Auzouer-en-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 09:00:00

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Tournoi en doublette

5 € par personne

Inscription à partir de 9h

Jet du but à 10h

Buvette et restauration sur place

Nombreux lots à gagner, organisé par le comité des fêtes

Pensez à apporter votre jeu de boules !

Tournoi en doublette

5 € par personne

Inscription à partir de 9h

Jet du but à 10h

Buvette et restauration sur place

Nombreux lots à gagner, organisé par le comité des fêtes

Pensez à apporter votre jeu de boules ! 5 .

Auzouer-en-Touraine 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire cdf.auzouer@gmail.com

English :

Doubles tournament

5 ? per person

Registration from 9am

Goal-throwing at 10 a.m

Refreshments and catering on site

Numerous prizes to be won, organized by the Comité des fêtes

Don’t forget to bring your boules set!

German :

Turnier im Doppelpack

5 ? pro Person

Anmeldung ab 9 Uhr

Torwurf um 10 Uhr

Getränke und Speisen vor Ort

Zahlreiche Preise zu gewinnen, organisiert vom Festkomitee

Denken Sie daran, Ihr Boulespiel mitzubringen!

Italiano :

Torneo di doppio

5 ? a persona

Registrazione dalle 9.00

Lancio della porta alle 10.00

Rinfreschi e cibo sul posto

Tanti premi in palio, organizzati dal Comitato delle feste

Non dimenticate di portare il vostro set da bocce!

Espanol :

Torneo de dobles

5€ por persona

Inscripciones a partir de las 9h

Lanzamiento de portería a las 10h

Refrescos y comida in situ

Muchos premios para ganar, organizados por el Comité des fêtes

No olvides traer tu juego de petanca

L’événement Concours de pétanque Auzouer-en-Touraine a été mis à jour le 2025-07-22 par OFFICE CASTELRENAUDAIS