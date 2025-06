Concours de pétanque – Avéron-Bergelle 22 juin 2025 08:00

Gers

Concours de pétanque AVERON-BERGELLE Avéron-Bergelle Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22 08:00:00

fin : 2025-06-22 11:00:00

Date(s) :

2025-06-22

Concours de pétanque en doublette de promotion.

Ouvert à tous, ce concours est l’occasion d’affronter d’autres équipes de passionnés

.

AVERON-BERGELLE

Avéron-Bergelle 32290 Gers Occitanie +33 5 62 08 53 88 mairie.averonbergelle@wanadoo.fr

English :

Promotional double pétanque competition.

Open to all, this competition is an opportunity to take on other teams of enthusiasts

German :

Pétanque-Wettbewerb für Promotion-Doubletten.

Dieser Wettbewerb ist für alle offen und bietet die Gelegenheit, gegen andere begeisterte Teams anzutreten

Italiano :

Gara promozionale di doppio di pétanque.

Aperta a tutti, questa competizione è un’occasione per confrontarsi con altre squadre di appassionati

Espanol :

Competición promocional de dobles de petanca.

Abierta a todos, esta competición es una oportunidad para competir contra otros equipos de entusiastas

L’événement Concours de pétanque Avéron-Bergelle a été mis à jour le 2025-06-12 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65