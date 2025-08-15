Concours de pétanque Village Avéron-Bergelle

Concours de pétanque Village Avéron-Bergelle vendredi 15 août 2025.

Concours de pétanque

Village AVERON-BERGELLE Avéron-Bergelle Gers

Concours de pétanque officiel en doublettes
Trophée Orlando Morandin
Deuxième repêchage gratuit.
Coupe au vainqueur.
Buffet / buvette.
Village AVERON-BERGELLE Avéron-Bergelle 32290 Gers Occitanie +33 6 62 00 50 26  mairie.averonbergelle@wanadoo.fr

English :

Official pétanque doubles competition
Orlando Morandin Trophy
Second free repechage.
Cup for the winner.
Buffet / refreshment bar.

German :

Offizieller Pétanque-Wettbewerb in Doubletten
Trophäe Orlando Morandin
Zweite kostenlose Repechage.
Pokal für den Sieger.
Buffet / Getränkestand.

Italiano :

Gara ufficiale di doppio di pétanque
Trofeo Orlando Morandin
Secondo ripescaggio gratuito.
Coppa per il vincitore.
Buffet / bar per rinfreschi.

Espanol :

Competición oficial de dobles de petanca
Trofeo Orlando Morandin
Segunda repesca gratuita.
Copa para el ganador.
Buffet / bar de refrescos.

