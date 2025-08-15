Concours de pétanque Village Avéron-Bergelle

Concours de pétanque Village Avéron-Bergelle vendredi 15 août 2025.

Tarif :

Concours de pétanque officiel en doublettes

Trophée Orlando Morandin

Deuxième repêchage gratuit.

Coupe au vainqueur.

Buffet / buvette.

Village AVERON-BERGELLE Avéron-Bergelle 32290 Gers Occitanie +33 6 62 00 50 26 mairie.averonbergelle@wanadoo.fr

English :

Official pétanque doubles competition

Orlando Morandin Trophy

Second free repechage.

Cup for the winner.

Buffet / refreshment bar.

German :

Offizieller Pétanque-Wettbewerb in Doubletten

Trophäe Orlando Morandin

Zweite kostenlose Repechage.

Pokal für den Sieger.

Buffet / Getränkestand.

Italiano :

Gara ufficiale di doppio di pétanque

Trofeo Orlando Morandin

Secondo ripescaggio gratuito.

Coppa per il vincitore.

Buffet / bar per rinfreschi.

Espanol :

Competición oficial de dobles de petanca

Trofeo Orlando Morandin

Segunda repesca gratuita.

Copa para el ganador.

Buffet / bar de refrescos.

