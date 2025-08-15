Concours de pétanque Village Avéron-Bergelle
Concours de pétanque Village Avéron-Bergelle vendredi 15 août 2025.
Concours de pétanque
Village AVERON-BERGELLE Avéron-Bergelle Gers
Début : 2025-08-15
fin : 2025-08-15
Date(s) :
2025-08-15
Concours de pétanque officiel en doublettes
Trophée Orlando Morandin
Deuxième repêchage gratuit.
Coupe au vainqueur.
Buffet / buvette.
Village AVERON-BERGELLE Avéron-Bergelle 32290 Gers Occitanie +33 6 62 00 50 26 mairie.averonbergelle@wanadoo.fr
English :
Official pétanque doubles competition
Orlando Morandin Trophy
Second free repechage.
Cup for the winner.
Buffet / refreshment bar.
German :
Offizieller Pétanque-Wettbewerb in Doubletten
Trophäe Orlando Morandin
Zweite kostenlose Repechage.
Pokal für den Sieger.
Buffet / Getränkestand.
Italiano :
Gara ufficiale di doppio di pétanque
Trofeo Orlando Morandin
Secondo ripescaggio gratuito.
Coppa per il vincitore.
Buffet / bar per rinfreschi.
Espanol :
Competición oficial de dobles de petanca
Trofeo Orlando Morandin
Segunda repesca gratuita.
Copa para el ganador.
Buffet / bar de refrescos.
