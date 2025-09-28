Concours de pétanque Avéron-Bergelle

Concours de pétanque Avéron-Bergelle dimanche 28 septembre 2025.

Concours de pétanque

AVERON-BERGELLE Avéron-Bergelle Gers

Concours de pétanque en doublette féminine.

Ouvert à toutes, ce concours est l’occasion d’affronter d’autres équipes de passionnées

AVERON-BERGELLE Avéron-Bergelle 32290 Gers Occitanie +33 6 85 94 89 59 cpaveronnais@gmail.com

English :

Women’s double pétanque competition.

Open to all, this competition is an opportunity to compete against other teams of enthusiasts

German :

Pétanque-Wettbewerb im Frauen-Doppelpack.

Dieser Wettbewerb ist für alle offen und bietet die Gelegenheit, gegen andere begeisterte Teams anzutreten

Italiano :

Gara di doppio femminile di pétanque.

Aperta a tutti, questa competizione è un’occasione per confrontarsi con altre squadre di appassionati

Espanol :

Competición de petanca doble femenina.

Abierta a todos, esta competición es una oportunidad para competir contra otros equipos de entusiastas

