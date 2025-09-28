Concours de pétanque Avéron-Bergelle
Concours de pétanque Avéron-Bergelle dimanche 28 septembre 2025.
Concours de pétanque
AVERON-BERGELLE Avéron-Bergelle Gers
Concours de pétanque en doublette féminine.
Ouvert à toutes, ce concours est l’occasion d’affronter d’autres équipes de passionnées
AVERON-BERGELLE Avéron-Bergelle 32290 Gers Occitanie +33 6 85 94 89 59 cpaveronnais@gmail.com
English :
Women’s double pétanque competition.
Open to all, this competition is an opportunity to compete against other teams of enthusiasts
German :
Pétanque-Wettbewerb im Frauen-Doppelpack.
Dieser Wettbewerb ist für alle offen und bietet die Gelegenheit, gegen andere begeisterte Teams anzutreten
Italiano :
Gara di doppio femminile di pétanque.
Aperta a tutti, questa competizione è un’occasione per confrontarsi con altre squadre di appassionati
Espanol :
Competición de petanca doble femenina.
Abierta a todos, esta competición es una oportunidad para competir contra otros equipos de entusiastas
