L’Association La Boule Badonvilloise vous invite à son concours de pétanque le samedi 16 août à Badonviller.

Tarif inscription en doublette: 15€ par joueur, avec repas.

Buvette et restauration sur place.

Informations et inscriptions au 06 08 95 80 32Tout public

English :

The Association La Boule Badonvilloise invites you to its pétanque competition on Saturday August 16 in Badonviller.

Registration fee for doubles: 15? per player, including meal.

Refreshments and catering on site.

Information and registration: 06 08 95 80 32

German :

Der Verein La Boule Badonvilloise lädt Sie zu seinem Boule-Wettbewerb am Samstag, den 16. August in Badonviller ein.

Preis für die Teilnahme an der Doublette: 15? pro Spieler, mit Essen.

Getränke und Speisen werden vor Ort angeboten.

Informationen und Anmeldungen unter 06 08 95 80 32

Italiano :

L’Associazione La Boule Badonvilloise vi invita alla gara di petanque di sabato 16 agosto a Badonviller.

Quota di iscrizione doppia: 15 euro a giocatore, pasto incluso.

Rinfreschi e spuntini sul posto.

Informazioni e iscrizioni al numero 06 08 95 80 32

Espanol :

La Asociación La Boule Badonvilloise le invita a su competición de petanca el sábado 16 de agosto en Badonviller.

Doble inscripción: 15 euros por jugador, comida incluida.

Refrescos y tentempiés in situ.

Información e inscripciones en el 06 08 95 80 32

L’événement Concours de pétanque Badonviller a été mis à jour le 2025-07-24 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS