Concours de pétanque Bas-en-Basset
Concours de pétanque Bas-en-Basset lundi 6 avril 2026.
Concours de pétanque
Place des droits de l’Homme Bas-en-Basset Haute-Loire
Concours officiel de pétanque
buvette et restauration sur place
Place des droits de l’Homme Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 35 23 12
English :
Official pétanque competition
refreshments and catering on site
