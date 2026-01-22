Concours de pétanque

Bas-en-Basset Haute-Loire

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

2026-04-06

Concours officiel de pétanque



buvette et restauration sur place

.

Place des droits de l'Homme Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Official pétanque competition



refreshments and catering on site

