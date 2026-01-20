Concours de pétanque Bas-en-Basset
Concours de pétanque Bas-en-Basset jeudi 16 avril 2026.
Concours de pétanque
Place des droits de l’Homme Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 14:30:00
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
Concours de pétanque
inscription à 14h30
buvette et restauration sur place
.
Place des droits de l’Homme Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 35 23 12
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Petanque competition
registration at 2:30 pm
refreshments and catering on site
L’événement Concours de pétanque Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron