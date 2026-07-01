AGENDA · Beaulon
Concours de pétanque Beaulon
vendredi 24 juillet 2026 · Beaulon
Informations pratiques
Beaulon
Concours de pétanque
Stade de Beaulon Beaulon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Concours de pétanque organisé par le club Ballon Beaulonnais
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Stade de Beaulon Beaulon 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 19 47 48 ramage.tradieco@gmail.com
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English :
Pétanque tournament organized by the Ballon Beaulonnais club
L’événement Concours de pétanque Beaulon a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire