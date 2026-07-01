Informations pratiques

Beaulon

Concours de pétanque

Stade de Beaulon Beaulon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Concours de pétanque organisé par le club Ballon Beaulonnais

.

Stade de Beaulon Beaulon 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 19 47 48 ramage.tradieco@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pétanque tournament organized by the Ballon Beaulonnais club

L’événement Concours de pétanque Beaulon a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire