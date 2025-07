Concours de pétanque Beinheim

Concours de pétanque Beinheim lundi 14 juillet 2025.

Concours de pétanque

Beinheim Bas-Rhin

Début : Lundi 2025-07-14 09:30:00

fin : 2025-07-14

2025-07-14

Venez vous divertir en participant au concours de pétanque (doublette, 4 parties + finale éventuelle).

Inscription ouverte à tous uniquement par e-mail. .

Beinheim 67930 Bas-Rhin Grand Est beinheimpc@gmail.com

English :

Come and enjoy the pétanque competition (doublette)

Registration open to all by e-mail only. Catering available on reservation.

German :

Kommen Sie und vergnügen Sie sich beim Pétanque-Wettbewerb (Doublette)

Anmeldung für alle offen nur per E-Mail. Verpflegung vor Ort möglich (Reservierung erforderlich).

Italiano :

Venite a divertirvi con la gara di petanque (doppio)

Iscrizione aperta a tutti, solo via e-mail. Catering disponibile su prenotazione.

Espanol :

Participe en la competición de petanca (dobles)

Inscripción abierta a todos, sólo por correo electrónico. Catering disponible previa reserva.

