Concours de pétanque Camping le Tatiou Bias
Concours de pétanque Camping le Tatiou Bias samedi 27 septembre 2025.
Concours de pétanque
Camping le Tatiou 1791 Route de Lespecier Bias Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Venez participer au concours de pétanque des Fêtes de la Saint Michel de Bias, qui aura lieu au Camping Le Tatiou !
Inscriptions sur place :) .
Camping le Tatiou 1791 Route de Lespecier Bias 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 45 62 29 comitedebias@gmail.com
English : Concours de pétanque
German : Concours de pétanque
Italiano :
Espanol : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Bias a été mis à jour le 2025-08-06 par OT Mimizan