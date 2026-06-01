Concours de pétanque Boulodrome Bidache
Concours de pétanque Boulodrome Bidache dimanche 7 juin 2026.
Bidache
Concours de pétanque
Boulodrome Allée du parc des sports Bidache Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
32 équipes s’affronteront. Concours ouvert à tous.
Inscriptions jusqu’au 1er juin.
Buvette et petite restauration sur place. .
Boulodrome Allée du parc des sports Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 92 31 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Bidache a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Bidache (Pyrénées-Atlantiques)
- Les 40ans de l’AS Bidache FC Bidache 6 juin 2026
- Visite du château de Gramont Bidache 6 juin 2026
- Escape Game Château de Gramont Bidache 6 juin 2026
- Course la Passem Bidache 9 juin 2026
- Visite du château de Gramont Bidache 10 juin 2026