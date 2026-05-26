Concours de pétanque Plage du Moulin Binic-Étables-sur-Mer
Concours de pétanque Plage du Moulin Binic-Étables-sur-Mer jeudi 6 août 2026.
Binic-Étables-sur-Mer
Concours de pétanque
Plage du Moulin Bouledrome Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
En doublettes formées. Ouverts à tous, jet du but à 14 h. Inscription sur place. .
Plage du Moulin Bouledrome Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 86 45 65 76
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English :
L’événement Concours de pétanque Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-22 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme
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