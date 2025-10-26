Concours de pétanque boules pvc Salle polyvalente Zunino Tourouvre au Perche

Salle polyvalente Zunino Rue du Général de Gaulle Tourouvre au Perche Orne

Début : 2025-10-26 13:00:00

fin : 2025-10-26 19:00:00

2025-10-26 2025-12-28 2026-01-18 2026-02-22

Pour la deuxième année, le club de pétanque de Tourouvre-au-Perche qui s’est équipé de boules de pétanque PVC, spécial intérieur vous propose son concours hiver.

Concours 5€/personne en 4 parties à 14h.

Location de boules 3€ pour les concours.

Vente de boules pvc 40€ la triplette.

Buvette sur place .

