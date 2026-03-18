CONCOURS DE PÉTANQUE Route du Mourtis Boutx

CONCOURS DE PÉTANQUE

Route du Mourtis BOULODROME Boutx Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Pétanque en doublette.

Programme à venir. .

Route du Mourtis BOULODROME Boutx 31440 Haute-Garonne Occitanie acboutx@gmail.com

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English :

Pétanque doubles.

L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE Boutx a été mis à jour le 2026-03-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE