CONCOURS DE PÉTANQUE Route du Mourtis Boutx
CONCOURS DE PÉTANQUE Route du Mourtis Boutx samedi 29 août 2026.
CONCOURS DE PÉTANQUE
Route du Mourtis BOULODROME Boutx Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Pétanque en doublette.
Programme à venir. .
Route du Mourtis BOULODROME Boutx 31440 Haute-Garonne Occitanie acboutx@gmail.com
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English :
Pétanque doubles.
L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE Boutx a été mis à jour le 2026-03-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE