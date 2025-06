Concours de pétanque Bussang 4 juillet 2025 14:00

Vosges

Concours de pétanque Place de la Mouline Bussang Vosges

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-04 14:00:00

fin : 2025-08-29

2025-07-04

La Société des Fêtes de Bussang organise un concours de pétanque en doublette. Les inscriptions se font à partir de 13h30 et la partie débute à 14h. Chaque mineur doit être accompagné d’un adulte. Buvette sur place.Tout public

Place de la Mouline

Bussang 88540 Vosges Grand Est +33 6 89 31 21 14

English :

The Société des Fêtes de Bussang is organizing a double pétanque competition. Registration opens at 1.30pm and play begins at 2pm. Minors must be accompanied by an adult. Refreshment bar on site.

German :

Die Société des Fêtes de Bussang organisiert einen Pétanque-Wettbewerb im Doppelpack. Die Einschreibungen erfolgen ab 13:30 Uhr und das Spiel beginnt um 14:00 Uhr. Jeder Minderjährige muss von einem Erwachsenen begleitet werden. Erfrischungsgetränke vor Ort.

Italiano :

La Société des Fêtes de Bussang organizza una gara doppia di pétanque. Le iscrizioni si aprono alle ore 13.30 e la partita inizia alle 14.00. I minori devono essere accompagnati da un adulto. Rinfresco in loco.

Espanol :

La Société des Fêtes de Bussang organiza una competición de petanca doble. La inscripción se abre a las 13.30 h y el partido comienza a las 14 h. Los menores deberán ir acompañados de un adulto. Refrescos in situ.

