Cast

Concours de pétanque

Terrain des sports Cast Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Concours de pétanque en doublette ouvert à tous. 4 parties gagnant-gagnant.

Inscription à partir de 13h30 et lancer de bouchon à 14h15. .

Terrain des sports Cast 29150 Finistère Bretagne +33 6 47 83 77 23

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English :

L’événement Concours de pétanque Cast a été mis à jour le 2026-06-20 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE