Concours de pétanque Cast
Concours de pétanque Cast mercredi 15 juillet 2026.
Cast
Concours de pétanque
Terrain des sports Cast Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Concours de pétanque en doublette ouvert à tous. 4 parties gagnant-gagnant.
Inscription à partir de 13h30 et lancer de bouchon à 14h15. .
Terrain des sports Cast 29150 Finistère Bretagne +33 6 47 83 77 23
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English :
L’événement Concours de pétanque Cast a été mis à jour le 2026-06-20 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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