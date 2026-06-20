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Concours de pétanque Cast

Concours de pétanque Cast mercredi 15 juillet 2026.

Adresse
Terrain des sports
Ville
29150 Cast
Département
Finistère
Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Cast

Concours de pétanque

Terrain des sports Cast Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Concours de pétanque en doublette ouvert à tous. 4 parties gagnant-gagnant.
Inscription à partir de 13h30 et lancer de bouchon à 14h15.   .

Terrain des sports Cast 29150 Finistère Bretagne +33 6 47 83 77 23 

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English :

L’événement Concours de pétanque Cast a été mis à jour le 2026-06-20 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

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