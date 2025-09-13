Concours de pétanque Celles
Concours de pétanque Celles samedi 13 septembre 2025.
Concours de pétanque
Celles Dordogne
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13
2025-09-13
Concours de pétanque en doublettes, ouvert à tous
Possibilité de réserver un repas, infos 06 82 40 82 81
Celles 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 96 61
English : Concours de pétanque
Doubles pétanque competition, open to all
Meal reservations available, info: 06 82 40 82 81
German : Concours de pétanque
Petanque-Wettbewerb in Doubletten, offen für alle
Es besteht die Möglichkeit, ein Essen zu reservieren, Infos: 06 82 40 82 81
Italiano :
Gara di doppio di pétanque aperta a tutti
Possibilità di prenotare un pasto, info: 06 82 40 82 81
Espanol : Concours de pétanque
Competición de dobles de petanca, abierta a todos
Posibilidad de reservar una comida, info: 06 82 40 82 81
