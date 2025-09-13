Concours de pétanque Celles

Concours de pétanque Celles samedi 13 septembre 2025.

Concours de pétanque

Celles Dordogne

Concours de pétanque en doublettes, ouvert à tous

Possibilité de réserver un repas, infos 06 82 40 82 81

Celles 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 96 61

English : Concours de pétanque

Doubles pétanque competition, open to all

Meal reservations available, info: 06 82 40 82 81

German : Concours de pétanque

Petanque-Wettbewerb in Doubletten, offen für alle

Es besteht die Möglichkeit, ein Essen zu reservieren, Infos: 06 82 40 82 81

Italiano :

Gara di doppio di pétanque aperta a tutti

Possibilità di prenotare un pasto, info: 06 82 40 82 81

Espanol : Concours de pétanque

Competición de dobles de petanca, abierta a todos

Posibilidad de reservar una comida, info: 06 82 40 82 81

