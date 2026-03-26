Concours de pétanque Parc des expositions Cérilly
Concours de pétanque Parc des expositions Cérilly vendredi 14 août 2026.
Concours de pétanque
Parc des expositions La Croix Blanche Cérilly Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Vendredi 14 août à partir de 18h30, l’ASC Foot de Cérilly organise son tournoi de pétanque, ouvert à tous, au Parc des expositions de Cérilly.
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Parc des expositions La Croix Blanche Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 84 09 12
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English :
Friday August 14 from 6.30pm, ASC Foot de Cérilly organizes its petanque tournament, open to all, at the Parc des expositions in Cérilly.
L’événement Concours de pétanque Cérilly a été mis à jour le 2026-03-24 par Montluçon Tourisme
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