Concours de pétanque Parc des expositions Cérilly

Concours de pétanque

Parc des expositions La Croix Blanche Cérilly Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Vendredi 14 août à partir de 18h30, l’ASC Foot de Cérilly organise son tournoi de pétanque, ouvert à tous, au Parc des expositions de Cérilly.

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Parc des expositions La Croix Blanche Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 84 09 12

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English :

Friday August 14 from 6.30pm, ASC Foot de Cérilly organizes its petanque tournament, open to all, at the Parc des expositions in Cérilly.

L’événement Concours de pétanque Cérilly a été mis à jour le 2026-03-24 par Montluçon Tourisme