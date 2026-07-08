Informations pratiques

Cessenon-sur-Orb

CONCOURS DE PÉTANQUE

Cessenon-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Concours de pétanque en doublette

tous les mercredis soirs de juillet et août

Ouvert à tous, en 3 parties

20h30 Concours de pétanque en doublette

Ouvert à tous, en 3 parties

Mise 10 euros par équipe .

Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 6 51 12 33 18

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English : CONCOURS DE PÉTANQUE

Doubles Pétanque Tournament

Every Wednesday evening in July and August

Open to everyone, in 3 rounds

L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE Cessenon-sur-Orb a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN