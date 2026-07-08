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AGENDA · Cessenon-sur-Orb

CONCOURS DE PÉTANQUE Cessenon-sur-Orb

mercredi 8 juillet 2026 · Cessenon-sur-Orb

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Ville
34460 Cessenon-sur-Orb
Département
Hérault
Tarif

Cessenon-sur-Orb

CONCOURS DE PÉTANQUE

Cessenon-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Concours de pétanque en doublette
tous les mercredis soirs de juillet et août
Ouvert à tous, en 3 parties
20h30 Concours de pétanque en doublette
Ouvert à tous, en 3 parties
Mise 10 euros par équipe   .

Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 6 51 12 33 18 

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English : CONCOURS DE PÉTANQUE

Doubles Pétanque Tournament
Every Wednesday evening in July and August
Open to everyone, in 3 rounds

L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE Cessenon-sur-Orb a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN

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