CONCOURS DE PÉTANQUE Cessenon-sur-Orb
mercredi 8 juillet 2026 · Cessenon-sur-Orb
Informations pratiques
Cessenon-sur-Orb
CONCOURS DE PÉTANQUE
Cessenon-sur-Orb Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Concours de pétanque en doublette
tous les mercredis soirs de juillet et août
Ouvert à tous, en 3 parties
20h30 Concours de pétanque en doublette
Ouvert à tous, en 3 parties
Mise 10 euros par équipe .
Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 6 51 12 33 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : CONCOURS DE PÉTANQUE
Doubles Pétanque Tournament
Every Wednesday evening in July and August
Open to everyone, in 3 rounds
L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE Cessenon-sur-Orb a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
À voir aussi à Cessenon-sur-Orb (Hérault)
- SPECTACLES DE CONTES Cessenon-sur-Orb 12 août 2026
- CESSENON EN FÊTE Cessenon-sur-Orb 15 août 2026
- FORUM DES ASSOCIATIONS Cessenon-sur-Orb 5 septembre 2026