Concours de pétanque Championnats régionnaux des clubs jeunes Sévérac d’Aveyron

Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron Aveyron

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

La Pétanque Cheminote propose les championnats régionnaux des clubs jeunes !

Rendez-vous les 20 et 21 septembre au boulodrome, rue de la Petite Côté à Sévérac pour une compétition de Ligue Occitanie des clubs jeunes, Minimes, Cadets et Juniors.

Toutes les informations sur www.petanquecheminoteseveracdaveyron.fr .

English :

Pétanque Cheminote offers regional youth club championships!

German :

Die Pétanque Cheminote bietet die Regionsmeisterschaften der Jugendclubs an!

Italiano :

La Pétanque Cheminote organizza i campionati regionali giovanili di club!

Espanol :

Petanca Cheminote organiza los campeonatos regionales de clubes juveniles

