Concours de pétanque – Chepniers, 24 mai 2025 14:00, Chepniers.

Charente-Maritime

Concours de pétanque Etang de Robinson Chepniers Charente-Maritime

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

la doublette

Début : 2025-05-24 14:00:00

fin : 2025-05-24

2025-05-24

Inscription à 14h et début du concours à 14h30.

14€ la doublette

.

Etang de Robinson

Chepniers 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 51 13 73

English :

Registration at 2pm and competition starts at 2:30pm.

14? per double

German :

Anmeldung um 14 Uhr und Beginn des Wettbewerbs um 14:30 Uhr.

14? pro Doppelspiel

Italiano :

Registrazione alle 14.00 e inizio gare alle 14.30.

14? per doppio

Espanol :

Inscripción a las 14.00 horas y comienzo de la competición a las 14.30 horas.

14? por doble

