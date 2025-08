Concours de pétanque Cour de la mairie Chézy

Concours de pétanque Cour de la mairie Chézy samedi 6 septembre 2025.

Concours de pétanque

Cour de la mairie 8 route de l’ozon Chézy Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

2025-09-06

Un après-midi placé sous le signe de la détente et de la convivialité vous attend avec ce concours de pétanque en doublette. Ouvert à tous, cet événement promet de beaux moments de partage entre amis, voisins ou en famille.

Cour de la mairie 8 route de l’ozon Chézy 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 00 74 comitedesfetesdechezy@gmail.com

English :

An afternoon of relaxation and conviviality awaits you at this double pétanque competition. Open to all, this event promises great moments of sharing between friends, neighbors or family.

German :

Ein Nachmittag im Zeichen der Entspannung und der Geselligkeit erwartet Sie mit diesem Pétanque-Wettbewerb im Doppelpack. Diese Veranstaltung ist für alle offen und verspricht schöne gemeinsame Momente mit Freunden, Nachbarn oder der Familie.

Italiano :

Un pomeriggio di divertimento e convivialità vi aspetta in occasione di questa doppia gara di pétanque. Aperto a tutti, questo evento promette di essere un ottimo modo per condividere momenti con amici, vicini o familiari.

Espanol :

Una tarde de diversión y convivencia le espera en esta doble competición de petanca. Abierto a todos, este evento promete ser una excelente manera de compartir momentos con amigos, vecinos o familiares.

