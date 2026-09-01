Informations pratiques

Chézy

Concours de pétanque

Dans la cour de la mairie Chézy Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

par équipe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 13:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

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Dans la cour de la mairie Chézy 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 00 74 comitedesfetesdechezy@gmail.com

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English :

L’événement Concours de pétanque Chézy a été mis à jour le 2026-09-01 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région