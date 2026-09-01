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AGENDA · Chézy

Concours de pétanque Chézy

samedi 19 septembre 2026 · Chézy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
13:30:00
Adresse
Dans la cour de la mairie
Ville
03230 Chézy
Département
Allier
Tarif
12 12 12 par équipe

Chézy

Concours de pétanque

Dans la cour de la mairie Chézy Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

par équipe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

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Dans la cour de la mairie Chézy 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 00 74  comitedesfetesdechezy@gmail.com

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English :

L’événement Concours de pétanque Chézy a été mis à jour le 2026-09-01 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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