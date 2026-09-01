AGENDA · Chézy
Concours de pétanque Chézy
samedi 19 septembre 2026 · Chézy
Informations pratiques
Chézy
Concours de pétanque
Dans la cour de la mairie Chézy Allier
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
par équipe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
.
Dans la cour de la mairie Chézy 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 00 74 comitedesfetesdechezy@gmail.com
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English :
L’événement Concours de pétanque Chézy a été mis à jour le 2026-09-01 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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