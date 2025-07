Concours de pétanque Cistrières

Concours de pétanque Cistrières samedi 12 juillet 2025.

Le Bourg Cistrières Haute-Loire

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Début : 2025-07-12 14:00:00

2025-07-12

Concours de pétanque à 14h organisé par les Chasseurs sur la place du bourg de Cistrières. 14€/doublettes. Buvette et grillades.

Le Bourg Cistrières 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 36 16 22 20

English :

Petanque competition at 2 p.m. organized by the Chasseurs on the town square in Cistrières. 14 per doubles. Refreshment bar and barbecue.

German :

Petanque-Wettbewerb um 14 Uhr, organisiert von den Jägern auf dem Platz in der Ortschaft Cistrières. 14?/Doublettes. Getränke und Grillspezialitäten.

Italiano :

Gara di petanque alle 14:00 organizzata dagli Chasseurs sulla piazza del villaggio di Cistrières. 14 per doppio. Bar e barbecue.

Espanol :

Competición de petanca a las 14 h organizada por los Chasseurs en la plaza del pueblo de Cistrières. 14 por pareja. Bar y barbacoas.

