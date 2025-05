Concours de pétanque – Clérieux, 17 mai 2025 13:30, Clérieux.

Drôme

Concours de pétanque Terrain de pétanque Clérieux Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

par équipe

Début : 2025-05-17 13:30:00

fin : 2025-05-17

2025-05-17

Venez passer un moment convivial et familial au 2ème challenge de pétanque organisé l’APEL Sacré Cœur de Clérieux ! Des récompenses sont à la clé pour les vainqueurs ainsi que pour chaque enfant participant.

Terrain de pétanque

Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 53 20 52 apel.sacrecoeur.clerieux@gmail.com

English :

Come and enjoy a friendly, family-friendly event at the 2nd pétanque challenge organized by APEL Sacré C?ur de Clérieux! There will be prizes for the winners and for every child taking part.

German :

Die APEL Sacré C?ur de Clérieux organisiert den 2. Challenge de Pétanque (Boulespiel) für die ganze Familie! Es gibt Preise für die Sieger und für jedes teilnehmende Kind.

Italiano :

Venite a divertirvi in famiglia con la 2ª sfida di pétanque organizzata dall’APEL Sacré C’ur de Clérieux! Ci saranno premi per i vincitori e per ogni bambino partecipante.

Espanol :

Ven a disfrutar de un partido amistoso en familia en el 2º desafío de petanca organizado por la APEL Sacré Cœur de Clérieux Habrá premios para los ganadores y para todos los niños participantes.

