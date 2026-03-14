Concours de pétanque

Boulodrome Michel Boissit Clugnat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Concours de pétanque organisé par le Comité des fêtes. Buvette sandwich .

Boulodrome Michel Boissit Clugnat 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 33 77 62 cdf.clugnat@laposte.net

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Clugnat a été mis à jour le 2026-03-11 par Creuse Tourisme