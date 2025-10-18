Concours de pétanque Conlie
Concours de pétanque Conlie samedi 18 octobre 2025.
Concours de pétanque
Conlie Sarthe
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Concours de pétanque en doublette formée
Réservé aux licenciés de la F.F.P.J.P
Inscriptions sur place dès 13h
Restauration et buvette sur place .
Conlie 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 6 01 47 47 21
