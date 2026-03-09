Concours de pétanque Culey

Concours de pétanque

Concours de pétanque organisé par l’Association Saint Mansuy Culey.

– Doublette Formée adulte 10€

– 5 parties Gagnants Gagnants

– Individuel Jeune (moins de 12ans)

Café d’accueil offert. Buvette et restauration sur place.

Inscriptions sur place à partir de 9h00.

Réservations et renseignements par tél.Tout public

Culey 55000 Meuse Grand Est +33 6 21 33 68 34

English :

Petanque competition organized by the Saint Mansuy Culey Association.

– Doublette Formed adult 10?

– 5 games Winners Winners

– Individual Youth (under 12)

Welcome coffee offered. Refreshments and catering on site.

On-site registration from 9:00 am.

Reservations and information by tel.

