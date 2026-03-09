Concours de pétanque Culey
Concours de pétanque Culey mardi 14 juillet 2026.
Concours de pétanque
Culey Meuse
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-07-14 09:00:00
fin : 2026-07-14 20:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Concours de pétanque organisé par l’Association Saint Mansuy Culey.
– Doublette Formée adulte 10€
– 5 parties Gagnants Gagnants
– Individuel Jeune (moins de 12ans)
Café d’accueil offert. Buvette et restauration sur place.
Inscriptions sur place à partir de 9h00.
Réservations et renseignements par tél.Tout public
10 .
Culey 55000 Meuse Grand Est +33 6 21 33 68 34
English :
Petanque competition organized by the Saint Mansuy Culey Association.
– Doublette Formed adult 10?
– 5 games Winners Winners
– Individual Youth (under 12)
Welcome coffee offered. Refreshments and catering on site.
On-site registration from 9:00 am.
Reservations and information by tel.
L’événement Concours de pétanque Culey a été mis à jour le 2026-03-09 par OT SUD MEUSE