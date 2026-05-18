Concours de pétanque Terrain de pétanque Cussac
Concours de pétanque Terrain de pétanque Cussac samedi 6 juin 2026.
Cussac
Concours de pétanque
Terrain de pétanque Rue du 8 Mai 1945 Cussac Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 19:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Formez votre duo est venez jouer à la pétanque ! .
Terrain de pétanque Rue du 8 Mai 1945 Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine ape.cussac87@gmail.com
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Cussac a été mis à jour le 2026-05-18 par Terres de Limousin
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