Concours de pétanque Terrain de pétanque Cussac

Cussac

Concours de pétanque

Terrain de pétanque Rue du 8 Mai 1945 Cussac Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Formez votre duo est venez jouer à la pétanque ! .

Terrain de pétanque Rue du 8 Mai 1945 Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine ape.cussac87@gmail.com

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Cussac a été mis à jour le 2026-05-18 par Terres de Limousin