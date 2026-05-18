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Concours de pétanque Terrain de pétanque Cussac

Concours de pétanque Terrain de pétanque Cussac

Concours de pétanque Terrain de pétanque Cussac samedi 6 juin 2026.

Lieu : Terrain de pétanque

Adresse : Rue du 8 Mai 1945

Ville : 87150 Cussac

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 10 10 Tarif de base plein tarif

Cussac

Concours de pétanque

Terrain de pétanque Rue du 8 Mai 1945 Cussac Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 19:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Formez votre duo est venez jouer à la pétanque !   .

Terrain de pétanque Rue du 8 Mai 1945 Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   ape.cussac87@gmail.com

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Cussac a été mis à jour le 2026-05-18 par Terres de Limousin

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